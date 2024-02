Frosinone-Milan 2-3 | vittoria sofferta dei rossoneri | la reazione di Mauro Suma VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024)reagisce al match tra, match rocambolesco terminato 2-3. Isbloccano la partita dopo diciassette minuti e la rete è firmata Olivier Giroud. La gioia per la squadra dio ha vita breve, con i padroni di casa che trovano il pareggio su calcio di rigore. Dal dischetto parte Soulé al 24? e Maignan non riesce a bloccare la palla. Si va a riposo sull’1-1. Nel secondo tempo, ipassano in svantaggio. Iltrova il gol del vantaggio al 65? con Mazzitelli. Ilriesce però a ricomporre le file e Gabbia pareggia al 72?. Sul finale è poi Jovic, al minuto 81, a segnare il gol decisivo per il 2-3. SportFace.