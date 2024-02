Frosinone-Milan 2-3 | Jovic ancora decisivo in rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 - Negli ultimi giorni Pioli aveva chiesto alla difesa del suodi serrare i ranghi e subire meno reti: la missione allo Stirpe non riesce, ma poco male per i rossoneri, che portano via l'intera posta in palio grazie alle reti di Giroud, Gabbia e. Niente da fare per il, bravo prima a impattare con Soulé, implacabile dal dischetto e da oggi nella storia in quanto primo giocatore ciociaro a raggiungere la doppia cifra di reti in Serie A e poi addirittura a sorpassare con Mazzitelli e la sua gemma, il protagonista che non ti aspetti. Poi, complici le mosse dalla panchina di Pioli, che perde per squalifica Reijnders in vista del Napoli, ilmette definitivamente la testa avanti e la spunta con, lo specialista delle rimonte in zona ...