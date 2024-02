Frosinone-Milan 1-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Allo Stirpe, il match valido per la 24esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stirpe,si affrontano nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2023/24. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SUNEWS 24

Il Frosinone è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva casalinga. In caso di vittoria, Di Francesco e compagni scavalcherebbero il Lecce in classifica, raggiungendo così la tredicesima ...Il Frosinone inizia bene e sfiora il gol con Soulé dopo pochi secondi. Il Milan però passa in vantaggio con un colpo di testa imperioso al 17' di Giroud, bravo a… Leggi ...Partita entusiasmante al Benito Stirpe tra Frosinone e Milan. I rossoneri la sbloccano al minuto 17 con Olivier Giroud che viene pescato perfettamente da Leao e buca Turati di testa. Al 24' ...