Francesco | Emanuele e Ester Renzi | chi sono i tre figli di Matteo Renzi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024)i tredi, ex premier ed ex volto del Pd poi diventato leader di Italia Viva.ha avuto tredall’amata moglie, Agnese Landini, sposata anni fa dopo il primo incontro negli scout in Toscana. Si chiamanorispettivamente primogenito, secondogenito e terzogenita. Chii trediTutti e tre vivono nella loro terra d’origine, precisamente a Firenze, città molto casa alla famiglia ...