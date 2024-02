Fotovoltaico | Meloni | Catania polo celle

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 febbraio 2024) 18.20 La scommessa è far diventareuno dei poli più importanti nel settore dei pannelli fotovoltaici.Lo afferma la premierin visita alla Giga Factory 3Sun (gruppo Enel) di. "Nel settore delpossiamo essere competitivi rispetto ai player internazionali-ha assicurato-Dobbiamo crederci".E annuncia:"Dal Pnrr 90 mln per potenziare lo stabilimento per un' ulteriore linea di produzione di pannelli fotovoltaici". Sullo stupro alla 13enne alla villa Bellini di: "Lo Stato garantirà giustizia".