FOTO ‘Riscatto agricolo’ in marcia verso la Telesina | “Rivogliamo la nostra dignità”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La mobilitazione è stata straordinaria. Erano molti gli agricoltori che a bordo dei loro trattori hannoto lungo la statale. La dura vertenza dei piccoli operatori dell’agricoltura che non si riconoscono nelle Associazioni dei produttori tradizionali questa mattina si è concretizzata con la partecipazione di 236 trattori. “Riscatto Agricolo” ha dunque visto il massimo coinvolgimento di ruote gommate nel Sannio degli operatori agricoli che non accettano più le politiche agricole dell’Unione Europea. Così come sta avvenendo in tutta Italia, prima della “su Roma” programmata per i prossimi giorni, quanti lavorano nei campi e nelle stalle sono scesi in strada per dire chiaro e tondo a cittadini ed istituzioni che loro non ci stanno ad assistere con le mani in mano all’agonia del ...