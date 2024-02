Formula 1 | Hamilton può portare ‘Bono’ alla Ferrari? Ma possono esserci altri nomi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il 2024 potrebbe essere un lungo anno di transizione per la. Soprattutto per la questione dell’arrivo di Lewisnel 2025: il britannico vestirà di rossosoglia dei quarant’anni, ad una sola stagione dal cambio di regolamento che si vivrà nel 2026. Ma, con lo sconvolgente acquisto del britannico, iniziano ada cascata anche dei movimenti collaterali. Si discute infatti su quale possa essere il team di tecnici ed ingegneri che possa affiancarea Maranello. E il primo accostamento che vienemente per tutti gli appassionati quasi in automatico è quello di Peter Bonnington. Se magari questo nome non vi dice niente, chiamiamolo con l’appellativo con cui è conosciuto: Bono. L’ormai leggendario ingegnere di gara senior di...

In un post su Instagram, il pilota commenta gli utlimi giorni "pazzeschi e pieni di emozioni". E annuincia: "Ora non penso al 2025. Il mio obiettivo è la prossima stagione e tornare in pista con Merce ...Passato lo shock, il matrimonio sportivo del secolo prende corpo e il sogno diventa, pian piano, realtà. I promessi sposi, per ora, tengono le bocche cucite. Per le dichiarazioni ...Il mondo della Formula 1 è rimasto sconvolto dall'approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Con una mossa a sorpresa, la scuderia di Maranello ha convinto il britannico a lasciare la Mercedes il ...