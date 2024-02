Formazioni ufficiali Udinese-Monza | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitreesima giornata di. Mette in palio punti pesanti la delicata sfida di scena in Friuli, dove si affrontano unrinato grazie al successo contro il Sassuolo e una caccia di punti dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Bianconeri favoriti secondo i bookmakers, ma guai a sottovalutare gli avversari. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.