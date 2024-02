Formazioni ufficiali Parma-Venezia | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitreesima giornata di. Scontro ad alta quota al Tardini, dove si affrontano la prima e la terza forza del campionato. La squadra di Pecchia è reduce da una sconfitta, ma ha comunque 4 punti di vantaggio e scenderà in campo con i favori del pronostico. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: Joronen, Candela, Altare, Svoboda, Sverko, Pierini, Tessmann, Busio, Ellertsson, Pohjanpalo, Gytkjaer. SportFace.