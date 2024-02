Formazioni ufficiali Lecco-Cremonese | Serie B 2023 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitreesima giornata di. Vola la squadra di Stroppa, che è reduce da tre successi consecutivi e al momento è seconda in classifica dietro il Parma. Oggi ulteriore chance di portare a casa punti utili contro unchairamente in difficoltà e che arriva da tre sconfitte consecutive. Ma la classifica in fondo è davvero molto corta e la neopromossa si giocherà le sue chances fino alla fine. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(4-3-3): Lamanna; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Ionita, Galli, Frigerio; Crociata, Salcedo, Listkowski. Allenatore: ...

Serie A, il Cagliari osserva le rivali: formazioni ufficiali Empoli-Genoa e Udinese-Monza, match delle 15 Sabato pomeriggio di alta tensione...Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n ...Le formazioni ufficiali sono fuori e non mancano le sorprese, né da una parte ma nemmeno dall'altra. In campo scenderanno 22 giocatori pronti per conquistare in tutti i modi i tre punti finali. Non ...La partita Alaves - Barcellona di Sabato 3 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 23° giornata de LaLiga ...