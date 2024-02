Formazioni ufficiali Frosinone-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alle 18 scenderanno in campo. Ecco ledi Di Francesco e Pioli per il match di Serie A Alle 18 scenderanno in campo. Ecco ledi Di Francesco e Pioli per il match di Serie A.(4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Il Milan torna in campo oggi pomeriggio per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone al Benito Stirpe. Nello stadio dei ciociari va in scena la prima gara dopo la fine ...Il Milan prova a riavvicinarsi a Inter e Juventus approfittando dello scontro diretto di domani sera. Pioli conferma la formazione delle ultime partite, con Adlì davanti la difesa con Reijnders e la c ...MESSINA. Oggi pomeriggio alle ore 16:15 in campo allo stadio "Scoglio" la Serie C girone C 2023/24, l'ACR Messina sfida ...