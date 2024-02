FORMAZIONE UFFICIALE Frosinone-Milan | c’è Adli | Giroud guida l’attacco

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 3 febbraio 2024)confermato in cabina di regia. Arec’è bomberTa meno di un’ora ildi Stefano Pioli affronterà ilper la ventitreesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18 al Benito Stirpe. I rossoneri, reduci dal pareggio pieno di rimpianti con il Bologna a San Siro, avranno subito l’occasione di rialzare la testa. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Pioli, come ampiamente annunciato alla vigilia, conferma in blocco gli stessi undici per la quarta partita di fila. Fiducia e continuità di rendimento in campo per il gruppo rossonero. Nessuna novità dunque nello schieramento iniziale delche ...