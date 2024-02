Ford Mustang | l’icona americana arriva in Europa in una nuova versione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Laè un’icona rinnovata, pronta a catturare l’immaginazione di coloro che amano il fascino delle vere muscle car americane con prestazioni da brivido A oltre 60 anni dalla sua nascita nel lontano 1964, la vera, quella che emana il vero spirito della muscle car, è finalmente pronta a sfrecciare sulle strade europee, Italia inclusa.è già disponibile per la configurazione e l’ordine sul sito ufficiale della, con un prezzo di partenza di 58.000 euro. Le versioni offerte includono il modello fastback (coupé), laconvertibile e la sportiva Dark Horse. La vettura presenta una gamma completa di tecnologie digitali e connesse, che integrano e migliorano le sue prestazioni straordinarie, conquistando il ...

La Casa di Dearborn lancia la settima generazione del suo più famoso modello sportivo, disponibile coupé o convertibile. Il V8 5 litri ancora protagonista, notevole il salto di qualità per l'infotainment. Ford rinnova e attualizza la Mustang, una vera icona che arriverà in Europa con prezzi a partire da 58.000 euro, due versioni, fastback e convertibile.