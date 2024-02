Fondi Mof protagonista alla prossima edizione della fiera internazionale “Fruit Logistica” di Berlino

(Di sabato 3 febbraio 2024)– Condividere progetti, conoscenze e prospettive con i principali attori del settore agroalimentare. Sarà questo, per certi versi, l’obiettivo per il quale il Mof diha scelto di essere tra i protagonisti”, lain programma ada mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio. Ad L'articolo Temporeale Quotidiano.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il Comune di Fondi e il Mof collaborano nuovamente per promuovere l’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sull’importanza della frutta e della ...Dando per scontato che da ora in poi, le attività del MOF saranno retribuite con la maggiorazione ...senza preoccuparsi di aumentare gli stanziamenti del Fondo , che sono e restano quelli comunicati ...Proseguono gli interventi del progetto "assi di connessione urbana" nell'ambito dell'ampia opera del Comune di Ferrara per la rigenerazione urbana della zona ex Mof-Darsena-Meis, finanziata con fondi ...