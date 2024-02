Fiumicino | tour nelle scuole di Coronas e Fata | “Alla Colombo per comprendere le sfide educative future”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – “Prosegue il nostrodel territorio. Questa volta siamo stati in visita scolasticascuola, insieme al tutor Dsa Federica D’Angelo“. Così, in un comunicato Stampa il presidente della Commissione “Servizi sociali, sanitari, pari opportunità, cimiteri, diritti animali, politica casa ATER” Alessioe la consigliera Patriziamembro della stessa Commissione. “L’obiettivo – spiegano– resta sempre quello di affrontare le problematiche esistenti ele. L’esperienza offre la possibilità di identificare soluzioni e migliorare l’ambiente didattico per favorire lo ...