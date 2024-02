Firenze | valigia abbandonata in Duomo | evacuata la cattedrale

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Allarme per unasegnalata all’interno del, nel centro di. La polizia si sta recando sul posto con personale delle volanti. Gli addetti alla sicurezza in via precauzionale hanno evacuato la. Intervento in corso.

Firenze, 3 febbraio 2024 – Allarme per una valigia abbandonata segnalata all’interno del Duomo, nel centro di Firenze. La polizia si sta recando sul posto con personale delle volanti. Gli addetti alla ...Firenze, molotov contro consolato Usa: c’è video di rivendicazione con il nome di Hamas(Adnkronos) – Una presunta rivendicazione di Hamas per l'attentato al Consolato Usa di Firenze avvenuto nella not ...L’Inter ha fatto ritorno dall’Arabia con la Supercoppa Italiana in valigia, la terza da quando sulla panchina ...i nerazzurri abbiano scoperto durante il viaggio in treno verso Firenze che la ...