Fiorentina | UFFICIALE | ecco chi manca in lista UEFA

In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per il rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto ...In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per il rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto ...Cagliari, la missione Zito Luvumbo: un aereo privato per far tornare in tempo dalla Costa d’Avorio in calciatore dell’Angola L’Angola si è fermata ai quarti di finale della Coppa d’Africa che si sta d ...