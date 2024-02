Fiorentina | Italiano | 'Ci mancano dettagli che non si allenano Mercato? Mi aspettavo le difficoltà'

Gudmundsson Fiorentina , ecco i motivi per cui l’islandese del Genoa è quello che Italiano vuole per rinforzare la rosa Una trattativa in volata ... (calcionews24)

Un punto conquistato nelle ultime tre partite per la Fiorentina, scesa dal quarto al sesto posto in classifica, che fa visita a un Lecce in... (calciomercato)

Lecce e Fiorentina aprono la 23esima giornata del campionato di Serie A e al Via del Mare succede di tutto in una gara che alla fine fa gioire i padroni di casa e lascia l’amaro in bocca alla squadra ...Il Lecce torna al successo e lo fa nel modo più emozionante possibile, superando in extremis per 3-2 la Fiorentina. D'Aversa conferma gran parte del ...Finisce 3-2 per il Lecce la gara Coin la Fiorentina. I giallorossi passati in vantaggio ...In occasione della sfida con gli uomini di Vincenzo Italiano, mister Roberto D’Aversa si è visto costretto a ...