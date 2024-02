Filippo Turetta | le ultime notizie dal carcere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 3 febbraio 2024) Social. . L’omicidio di Giulia Cecchettin è avvenuto in Italia l’11 Novembre 2023. L’uccisione della studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzatoha suscitato notevole indignazione, ha generato manifestazioni pubbliche e stimolato un vasto dibattito sul tema del femminicidio. Nel frattempo,continua a restare inin attesa del processo.Leggi anche:, la drammatica notizia dal: cosa succede Leggi anche:, scoppia una protesta in: i detenuti sono furiosi Leggi anche:, la notizia dal: come trascorrerà il suo compleanno Leggi ...