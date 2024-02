Filarmonica Rossini con La Banda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Al Teatro Lumiére di Firenze (via di Ripoli, 231), stasera (ore 20,45) va in scena "La", lo spettacolo con Federico Perrotta accompagnato dalla. Il testo di Pierpaolo Palladino racconta l’incontro inaspettato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie a unamilitare diretta da un semplice maresciallo. Il soldato Virgili, interpretato dal versatile Federico Perrotta, pur di sfuggire agli snervanti obblighi della naja, fa di tutto per entrare a far parte della