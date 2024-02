Figlio Sandra Milo | Critiche Feroci Dopo l’Intervista a Verissimo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ildi, Ciro De Lollis, è stato ospite a Verissimo per una intervista molto toccante. Tuttavia non a tutti è piaciuto l’intervento dell’uomo da Silvia Toffanin. Sui social sono piovutesenza sosta. Ecco i dettagli! L’ultima puntata di Verissimo si è trasformata in un commovente tributo alla memoria di, con ilCiro De Lollis al centro di un’intervista che ha toccato i cuori di molti, ma anche sollevato polemiche. In un salotto intimo, tra le lacrime e il dolore palpabile, Ciro ha aperto il suo cuore, rivelando per la prima volta le circostanze della perdita della madre, scomparsa il 29 gennaio. Con coraggio, ha parlato dei tumori ai polmoni e delle metastasi al cervello che hanno portato via l’amata attrice, una rivelazione ...