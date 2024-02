Fiera delle capre | biligocc | Fantaghirò e prime feste di carnevale | il week-end in provincia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lae dell’asinello ad Ardesio, la sagra deia Casale di Albino, lo spettacolo “” a Romano di Lombardia, ledie teatro per famiglie. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 3 e domenica 4 febbraio. ALBINO – Ad Albino torna la “Sagra dei” – Ad Albino in scena “Moztri! Inno all’infanzia” AMBIVERE – “Teatro a Merenda” ad Ambivere ARDESIO – Ad Ardesio torna lae dell’asinello BRUSAPORTO – Il Brusaporto affronta l’Arconatese CANONICA D’ADDA – “Teatro a Merenda” a ...

