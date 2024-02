Fermana nella tana della capolista Cesena | Ci servono punti | non partiamo sconfitti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Finalmente si parla solo di campo. Il calciomercato è ufficialmente chiuso e il febbraioparte dalla super sfida contro il. Fischio d’inizio in programma alle 20:45 di questa sera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Il più classico dei testa coda tra lae l’ultima in classifica. Ma mister Stefano Protti alla vigiliapartita ha avvisato tutti: "Ilè la super favorita del campionato, lo era all’inizio e lo sta dimostrando ampiamente. Lo sappiamo, ma a noie non possiamo andare lì pensando di essere già. Andiamo, ce la giochiamo, e vediamo fino a dove saremo bravi ad arginarli. una macchina da guerra stratosferica in tutti i reparti. Per darvi un’idea vi dico questo: tutte ...

Protti carico: "La squadra sta bene ed è in salute. Per fortuna il mercato è finito, ora dovremo portare i nuovi arrivati in condizione" ...Il mister in vista della partita a porte chiuse di oggi (inizio 20.45): "Sarà dura senza il nostro tifo, ma dobbiamo prescindere dalla situazione" ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...