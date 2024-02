Fedez e l’allarme farmaci | cosa succede in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 2024 – "Gli enzimi pancreatici non si trovano”. Era l’appello cheaveva lanciato qualche giorno fa sui suoi social. Il cantante aveva spiegato che, essendo stato operato al pancreas, aveva bisogno di assumere iper poter mangiare. La Regione, attraverso una nota, fa sapere che non c’è nessun allarme per la carenza di medicinali a base di pancrealipasi. Al momento isono distribuiti in maniera contingentata e la Regione sta gestendo l’emergenza, che riguarda tutto il Paese e proseguirà fino al 2025. Si tratta però di una situazione già nota da tempo, come spiega l’assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini: “Stiamo monitorando con attenzione in stretto coordinamento con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Le Ausl, il Centro ...