Farmindustria | il presidente Cattani | Grazie alla ricerca aumentata la sopravvivenza ai tumori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rispetto a dieci anni fa, in Italia è aumentato di un milione il numero di coloro che sopravvivono a una diagnosi di tumore: lo rileva in una nota ildi, Marcello, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio. “Un risultato – rileva – che si deve anche agli enormi passi in avanti dellafarmaceutica”. Secondo i dati dell’Agenzia italiana del farmaco, il 40% degli studi clinici condotti in Italia riguardae, a livello globale, negli ultimi 20 anni sono stati lanciati 237 nuovi medicinali per il trattamento dei, di cui quasi la metà (115) negli ultimi cinque anni. Inoltre, delle 21mila molecole in corso di sviluppo nel mondo, ottomila riguardano l’ambito oncologico. “La...