FAO celebra il Capodanno lunare cinese

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 03 feb – (Xinhua) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha tenuto ieri un evento di alto livello presso la sua sede perre l’imminente. Riunendo centinaia di rappresentanti del corpo diplomatico con sede a Roma, delle autorita’ italiane e della FAO, l’evento e’ stata la primazione di questo genere della festivita’ tradizionaleall’interno dell’organizzazione. Il direttore generale della FAO, Qu Dongyu, ha sottolineato nel suo discorso l’importanza di riconoscere e apprezzare la diversita’. L’imminente anno del Drago ha un significato speciale per i cinesi e nella cultura dell’Asia orientale, ha detto. “Come creatura mistica, il drago simboleggia forza, saggezza e buona fortuna ...

Per la prima volta l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura guidata da Qu Dongyu, ex viceministro a Pechino, celebra la Festa della primavera. Un’occasione per rilancia ...