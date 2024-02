Fano Futuro incerto | la palla adesso è a Russo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Situazione ingarbugliata in casa Alma, alle prese con esigenze immediate e quelle di più lunga visione. Da una parte c’è da far fronte alla imminente trasferta di campionato a Termoli per la quale sembra che ci siano difficoltà di natura finanziaria che riguardano chi dovrebbe sostenere i costi del viaggio, dall’altra c’è la grossa novità annunciata dal sindaco diMassimo Seri di un fondo straniero intenzionato a trattare l’acquisizione del club di via Toscanini. Su entrambe le questioni – quella più imminente è il reperimento del pullman per mandare la squadra domenica a giocare a Termoli – ci sono stati diversi contatti in queste ultime ora tra il sindaco Seri e il patron del club granata Marioper uscire dall’impasse. La squadra questa mattina svolgerà un’ultima seduta di rifinitura e poi aspetterà notizie circa la partenza per la ...