Famalicao-Sporting rinviata | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il match traLisbona è stato rinviato a data da destinarsi. La partita valevole per la ventesima giornata del massimo campionato portoghese era in programma oggi alle ore 19, ma il match è stato prima rinviato di un’ora e poi definitivamente rinviato per la mancanza di agenti di polizia e forze di sicurezza, apparentemente in sciopero. Molti degli agenti schierati sono stati messi in congedo medico, probabilmente a causa delle proteste. Senza l’adeguata sicurezza la Lega ha deciso di non far disputare la partita.CON LEIl match verrà considerato VOID, quindi la quota verrà considerata nulla. A meno che la partita non si disputi nelle prossime 48-72 ore, ma ad oggi questa soluzione sembra da escludere. Questo significa che nella giocata singola l’agenzie di ...