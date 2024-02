Fabrizio Moro | “Depressione | alcol e droga | ne sono uscito grazie a mio figlio”

(Di sabato 3 febbraio 2024)sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, anche se questa volta non come cantante in gara (ha vinto due volte, la prima con Pensa, a Sanremo Giovani, e la seconda volta con Non mi avete fatto niente), ma nella serata dei duetti, cantando con Il Tre, portando un medley dei suoi successi. Questo è un periodo davvero denso a livello professionale per lui, che a breve sarà al cinema con il suo secondo film da regista, in attesa dell’inizio del suo tour, che partirà il 25 maggio, per questo ha voluto approfittare di questo per fare un bilancio della sua carriera, dove nonmancati i momenti difficili. Vi raccomandiamo... Sanremo 2018: vincono...

Uno dei cantautori più apprezzati in Italia, Fabrizio Moro, sta per tornare sul palco del Festival di Sanremo, in vesti molto diverse. Dopo aver partecipato per sette volte come artista ...«Ho pensato tante volte di non farcela, ho fatto tanta fatica, tanta gavetta, non arrivava mai, me l'hanno fatta prendere dalla Cina». Al Corriere della Sera Fabrizio Moro si apre, si racconta. Raccon ...