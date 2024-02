Fabbian di testa | Bologna-Sassuolo sul 2-2 LIVE

(Di sabato 3 febbraio 2024)(calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta...

Il sabato di Serie A si chiude con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Thiago Motta (squalificato, in panchina Hugeux) conferma quasi in toto l'11 di San Siro, con l'unica novità rappresentata d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, pari Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Vince il Milan, ora Bologna-Sassuolo 1-1. LIVE ...Il posticipo domenicale del 7° turno di ritorno del campionato di basket serie C lancia la Virtus Cermenate in vetta al girone Ovest A. Ieri sera infatti la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto ...