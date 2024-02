F1 | Hamilton | “Guidare in rosso Ferrari è la realizzazione di un sogno di infanzia”

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Sono stati giorni pazzeschi, pieni di tutta una serie di emozioni. Ma come sapete tutti, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes, è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e dal 2025 mi unirò alla. Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato con la Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, ho ora la possibilità di realizzare un altrod’in”. Così per la prima volta sui propri social Lewiscommenta il trasferimento ina partire dal 2025: “La Mercedes è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 13 anni, quindi questa decisione è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere. Sono incredibilmente orgoglioso di ...

Dopo giorni di silenzio il sette volte iridato ha raccontato le sue emozioni tramite Instagram: parole di affetto per Wolff e Lauda ...Il pilota britannico, che dal 2025 correrà per la Ferrari, ha postato un lungo messaggio per la prima volta dopo l'annuncio dell'addio alla Mercedes: "Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver rea ...Il trasferimento di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari nel 2025 rappresenta una svolta significativa nel mondo della Formula 1. Questo spostamento non può essere considerato semplicemente come ...