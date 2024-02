Eva Green è Milady | «Sono eccentrica | non gotica»

Potrebbe avere qualche ragione chi sostiene che la Coldiretti è salita sui trattori italian... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Greenwashing - 6 aziende su 10 sono classificabili a rischio elevato

Dire di fare ma non fare. Camuffare. Far finta di impegnarsi. Gettare fumo negli occhi. Darsi una patina di positività salvo poi procedere come ... (luce.lanazione)