Eurolega | una Virtus tutta cuore batte al fotofinish il Partizan

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bologna, 2 febbraio 2024 – E' dolceamaro il secondo impegno settimanale delle squadre italiane impegnate in: le note più liete arrivano dalla Segafredo Arena di Bologna, dove laha rialzato la testa dopo il ko di Barcellona piegando 88-84 ilBelgrado, al termine di una gara ricca di emozioni. Un successo dal grande peso specifico per i bianconeri che, visti i ko di Fenerbahce e Panathinaikos, tornano terzi e che è maturato al termine di una gara a dir poco densa di emozioni: dopo l'intervallo, spinti dalle triple Marco Belinelli (20 punti al pari di quelli siglati da Iffe Lundberg), i felsinei hanno dato un primo strappo allungando a +10. Il gioco da quattro punti dell'ex di serata Kevin Punter ha però riaperto improvvisamente i giochi e lanciato la rimonta delche, nella frazione ...

continuare a vivere in altissimo nella classifica di Eurolega basket 2023/24 cercando di battere una delle dirette rivali per accaparrarsi la ... (metropolitanmagazine)

Sconfitta per la Virtus Bologna , che ha aperto la ventitreesima giornata della regular season di Eurolega 2023 / 2024 in casa del Fenerbahce . I ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, ... (oasport)

Ultima decisiva sfida del girone eliminatorio di Eurolega Women per la Virtus. Alle 20,30, alla Segafredo Arena la formazione di Pierre Vincent si ... (sport.quotidiano)

l’Olimpia Milano inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con la sfida al Panathinaikos Atene – palla a due domani alle 20:15 ora italiana ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 QUINTETTI – BOLOGNA: Hackett Belinelli Cordinier Shengelia Dunston; PARTIZAN: Smith Avramovic ... (oasport)

Altra rimonta clamorosa della Virtus, che si rilancia dopo due ko di fila in Eurolega. Bologna vince 88-84, portando a casa un successo preziosissimo in chiave playoff. Decisivi Belinelli e Lundberg ( ...Virtus Bologna - Partizan Belgrado 88-84 highlights: le azioni principali della sfida della venticinquesima giornata di Eurolega 2023/24.Al termine della partita contro il Partizan, valida per il round 25 di regular season di Turkish Airlines Euroleague, queste sono state le parole di coach ...