Euro 4 in piazza Cavour | Ok alla sosta a rotazione controllata da telecamere

(Di sabato 3 febbraio 2024) Completamento in tempi brevi dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio, istituzione di navette per favorire il trasporto verso il centro città e altri posteggi ’di cintura’. Il tema della viabilità cittadina al centro del faccia a faccia fra amministrazione comunale (con sindaco Pierluigi Peracchini e assessore Kristopher Casati) e Confcommercio La Spezia, rappresentato dal presidente Vittorio Graziani e dal funzionario Lorenzo Servadei. Dal Comune sono arrivate rassicurazioni sulle migliorie in programma. "Ci sono sicuramente tanti aspetti da approfondire – commenta in tal senso il presidente Graziani – ma l’incontro è stato proficuo e abbiamo ricevuto le garanzie che speravamo. L’amministrazione ha ascoltato e accolto le nostre richieste, anche per quanto riguarda l’accesso dei mezzi4 indel Mercato (nella foto). ...