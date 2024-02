Etoile de Bessèges 2024 | il francese Leroux vince la quarta tappa Sesto Bettiol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Colpo a sorpresa delSamuelnelladell’de. Una giornata memorabile e da ricordare per il ventinovenne corridore del team Van Rysel-Roubaix, che centra la sua prima vittoria in carriera tra i professionisti, riuscendo a fare sua la frazione che partiva ed arrivava a Méjannes-le-Clap. La fuga riesce ad andare via quasi subeto e all’attacco ci vanno lo svizzero Stefan Bisseger (EF Education-Easy post), il belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), il norvegese Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X Mobility) e i francesi Samuel(Van Rysel-Roubaix) e Leo Danes (CIC U Nantes Atlantique). Il gruppo sembra poter controllare il sestetto, ma i fuggitivi cominciano a credere nell’impresa ed entrano ...