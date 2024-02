Estra Pistoia - Olimpia Milano | segui la partita in diretta

Grande attesa in casa Estra Pistoia Basket per la sfida valida per il 19° turno di LBA che la vedrà opposta, in un PalaCarrara sold out in una sola ora dall’apertura ...36mila biglietti venduti per questa edizione delle Final Eight di Coppa Italia, cui parteciperà anche l’Estra Pistoia Come ben sappiamo, dal 14 al 18 di febbraio al PalaOlimpico di Torino andranno in ...Torna in campo il massimo campionato cestistico italiano che manderà in campo nuove sfide tra le protagoniste del nostro torneo ...