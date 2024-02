Esportazione della democrazia e intelligence La terra incognita del futuro secondo Caligiuri

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’11 settembre è stato uno spartiacque, destinato a segnare in maniera profonda i prossimi decenni. Le recenti vicendepandemia e dei conflitti ucraino e palestinese hanno posto sullo sfondo una vicenda che invece è ancora destinata a influire sugli accadimenti dei prossimi anni. Bisogna partire dall’evoluzione geopolitica dell’Asia centrale, a cominciare dall’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979, che ha posto le premesse per la successiva teoria fondamentalista del “nemico vicino” (identificato con i regimi islamici moderati) e del “nemico lontano” (identificato in particolare con gli Stati Uniti). Infatti, va sempre tenuto presente il significato strategico dei Paesi dell’Asia centrale che rappresentano uno snodo energetico rilevantissimo oltre a essere tra i più grandi produttori di droga al mondo, i cui proventi finanziano il terrorismo e alimentano ...

Ammonta a 143 milioni di euro, per la Basilicata, il valore di prodotti trasportati via mare attraverso il Mar Rosso. E’ quanto emerge dai dati del Centro studi di Confartigianato Imprese relativi ai ...Gli automobilisti del Midwest degli Stati Uniti potrebbero presto pagare di più il carburante: il petrolio canadese a basso costo avrà presto una nuova serie di acquirenti. L'approfondimento del Wall ...L’indice Fao dei beni alimentari è sceso a gennaio dell’1%, ai minimi da tre anni. Per gli analisti gli effetti del Niño, i limiti all’export e l’escalation in Medio Oriente possono aggravare la fame ...