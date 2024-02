Esclusione Zielinski | De Laurentiis | “Una ripicca nei suoi confronti? Assolutamente no”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Despiega l’didalla lista UEFA del Napoli: nessuna, ma una visione per il futuro. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa insieme al tecnico Walter Mazzarri, gettando luce sull’di Piotrdalla lista UEFA del club azzurro. L’incontro, tenutosi alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, ha visto il numero uno partenopeo spiegare le ragioni dietro questa decisione strategica. Deha aperto la conferenza sottolineando la necessità di considerare tutte le variabili, “restrittive non per colpa nostra, ma imposte dalla UEFA, che prevede meno presenze rispetto al campionato nazionale”. Ha poi rivelato che le nuove acquisizioni ...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Walter Mazzarri alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona per spiegare la situazione riguardante ...“Mi dispiace per l’esclusione di Zielinski dalla lista Uefa per la Champions. Purtroppo ci sono delle regole. Potevamo inserire soltanto tre giocatori e abbiamo dovuto escludere pure Dendoncker che è ...Il patron campione d'Italia: "Spiace per Piotr, ma devo capire chi prendere a luglio tra Traorè e Dendoncker. Mercato, ho cercato Dragusin, poi Perez" ...