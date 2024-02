Esce a buttare la spazzatura | cade e non riesce a rialzarsi | 90enne passa tutta la notte all’addiaccio ma sta bene

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quattro Castella (Reggio Emilia), 3 febbraio 2024 - A una certa età, si sa, le giunture cominciano a scricchiolare e capita che, a 90 anni suonati, se unoin terra non riesca più a. E' successo ieri sera a un signore di Quattro Castella, uscito di casa alle 21 berla, verosimilmente scivolato e mai tornato a casa. Ma la tempra di certi grandi vecchi è davvero fenomenale: dopo avertolaall'addiaccio, illa mattina dopo è stato visto intorno alle 6 da un autista della società Seta: preoccupato per il nonnino in terra, in evidente difficoltà, l'autista ha subito chiamato i carabinieri e il 118. La sorpresa è che l'anziano, prontamente soccorso dai sanitari intervenuti, non stava tanto male, ...

E’ successo nel Reggiano: a scoprire l’anziano, alle 6 del mattino, è stato un autista della Seta, che ha chiamato i soccorsi. Il 118 l’ha portato in ospedale in codice bianco, i carabinieri hanno avv ...Lecce, 2 febbraio 2024 – La Fiorentina continua a buttare via punti: contro Sassuolo e Inter sbaglia rigori decisivi e stavolta a Lecce getta al vento una vittoria ormai in cassaforte. Dopo un primo t ...Si può scoprire che il legittimo desiderio di autotutela troppo spesso conduce a quello di chiudere degli individui in un luogo a parte, molto distante da un fantomatico “noi”, e “buttare via la ...