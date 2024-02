Errore aver legato piano pubblico e privato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bisognerà aspettare venerdì per sapere quale sarà il responso di merito del Tar che ha sospeso, in via cautelare, l’aggiudicazione del lotto Urba 3 delinnovativo per la qualità dell’abitare. Nel frattempo però, cogliendo la palla al balzo, il Pd interviene sullo stato del progettofinanziato con 15 milioni del Pnrr che dovrebbe contribuire in maniera determinate al rilancio di Marinella. "Ci auguriamo che l’intoppo sia presto risolto e per il meglio – spiega il segretario Marco Baruzzo – ma soprattutto che non si tratti della conseguenza di un approccio frettoloso e superficiale a un progetto di innegabile importanza. Già l’anno scorso il destino di questo intervento è stato appeso ai capricci di una proprietà litigiosa, che ha costretto il sindaco e l’allora presidente del consiglio comunale a trattative e ultimatum". Il Pd continua a ...