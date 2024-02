Empoli | solo un pari con il Genoa 0-0 Piccolo passo avanti Pagelle

(Di sabato 3 febbraio 2024) Finisce con un pareggio la gara traal Castellani. Un punto per parte che tutto sommato soddisfa Davide Nicola e Alberto Gilardino per gli obiettivi rispettivi di salvezza e possibile affaccio sulla zona europea della classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

Nella ripresa è sempre l'Udinese a fare il match, con il Monza che si difende e calcia in porta solo verso la fine della partita. Continua il periodo negativo dell'Udinese, 2 punti in 5 partite. Il ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score degli anticipi della 23^ giornata. Sono quattro le partite che si giocano sabato 3 febbraio.Empoli Genoa Pareggio a reti bianche tra i toscani e i liguri. La partita non regala particolari emozioni, con un Empoli che ha cercato in tutti i modi di regalare una gioia ai propri tifosi. Il Genoa ...