Empoli | il mercato è da 6 | 5 | i rinforzi in attacco basteranno per colmare il vuoto lasciato da Tommaso Baldanzi?

Calciomercato Milan , l’ex rossonero M’Baye Niang torna in Italia: nuova avventura a Empoli in cerca di rivincita M’Baye Niang torna in Serie A. ... (dailymilan)

"Ringrazio Freiedkin e De Rossi per la fiducia, tocca a me ripagarli", spiega il neo-giallorosso ROMA - La Roma ha ufficializzato "l'acquisto di ... (ilgiornaleditalia)

Empoli , 2 febbraio 2024 – «Io sono allineato all'idea di mercato dell' Empoli , che è sempre virtuoso . Ritengo che chi vada via non indebolisca il ... (sport.quotidiano)

Si è concluso il mercato invernale in Serie A, un momento importante anche per quanto riguarda il Fantacalcio perché adesso è tempo delle aste di riparazione. Abbiamo deciso di provare ad aiutarvi con ...Chiuso il mercato con Baldanzi dall`Empoli alla Roma come una delle operazioni più importanti della sessione (15 milioni più il 20% sulla futura rivendita), le.Genova – Dopo Salernitana e Lecce, Grifone a caccia di un altro colpo da ko per la salvezza. L’avversario è l’Empoli, rivitalizzato dalla grande carica di Davide Nicola. Il Castellani non è certo un’a ...