Empoli-Genoa 0-0

Altro punto conquistato dall'di Nicola che pareggia 0-0 al Castellani con ildi Gilardino, partita valida per la 23esima giornata di Serie A. I toscani allungano così a tre la striscia di risultati utili consecutivi e salgono a 18 punti in classifica, agganciando provvisoriamente sia Cagliari che Verona. Mentre il

Una gara senza gol, con un punto a testa che accontenta Empoli e Genoa. Due tempi con pochissime emozioni, come si evince anche dalle statistiche: leggero maggior possesso palla ospite (52% contro 48% ...EMPOLI (ITALPRESS) – Pareggio avaro di emozioni tra Empoli e Genoa, con un punto per parte che soddisfa, seppur parzialmente, Davide Nicola e Alberto Gilardino per gli obiettivi rispettivi di salvezza ...Il Genoa allunga la sua serie positiva a otto giornate con il pareggio per 0-0 con l’Empoli. Sotto lo sguardo del ct azzurro Spalletti venuto a vedere Retegui, i rossoblù ci hanno provato ma sono anda ...