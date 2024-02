Empoli Genoa 0-0 LIVE | annullato un goal agli ospiti

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24: Moviola Empoli-Genoa l’episodio chiave della ... (calcionews24)

Empoli Genoa , match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Empoli-Genoa - le formazioni ufficiali : Zurkowski confermato - rientra Frendrup

Torna la Serie A e in contemporanea vanno in campo Empoli-Genoa e Udinese-Monza. In Toscana, scontro tra le squadre di Nicola e Gilardino che... (calciomercato)