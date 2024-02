Empoli-Genoa 0-0 | Caridi | “Punto importante | siamo contenti”

(Di sabato 3 febbraio 2024) “E’ un, si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo. E’ stata una partita difficile, per cui. Ilera, perchéstati bravi a limitarli, solo le prossime partite ci diranno dove posarrivare”. Lo ha detto il vice allenatore del, Gaetano, dopo il pareggio in casa dell’. Il tecnico ha sostituito Gilardino oggi squalificato: “E’ sempre un’emozione particolare, io ho avuto la fortuna di essere in panchina nel giorno della promozione nello scorso campionato. E’ normale possa essere un’emozione particolare, questo è uno dei club più importanti d’Italia”. Sul nuovo acquisto Vitinha: “E’ entrato bene, ha voglia, è arrivato da ...

"Siamo stati bravi a stare allo stesso livello dell'Empoli, abbiamo avuto la possibilita' di far gol, ma la cosa piu' importante e' ...Le prime due parite del sabato (in attesa del Milan e del Bologna) non regalano gol ai tifosi. Empoli-Genoa e Udinese-Monza finiscno a reti inviolate.L'Empoli sbatte sul palo, il Genoa su Luperto e Caprile e alla fine della fiera il risultato non si schioda dallo 0-0 al Castellani. Una partita a tratti soporifera animata soprattutto nella ripresa q ...