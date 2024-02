Empoli-Genoa 0-0

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) – Altro punto conquistato dall'di Nicola che pareggia 0-0 al Castellani con ildi Gilardino, partita valida per la 23esima giornata di Serie A. I toscani allungano così a tre la striscia di risultati utili consecutivi e salgono a 18 punti in classifica, agganciando provvisoriamente sia Cagliari che Verona. Mentre iltrova l'ottavo risultato utile di fila e sale a 29 punti in classifica con il Monza. Primo tempo con poche occasioni. Al 15? Cambiaghi parte defilato sulla sinistra, si accentra, salta due avversari e prova il destro sul primo palo ma non trova la porta. Al 26? gol annullato al. Sugli sviluppi di un corner, sponda aerea di Badelj per il colpo di testa di Sabelli con Caprile che respinge la palla arriva a Retegui e poi di nuovo a Sabelli che la mette in porta ma il guardalinee segnala il fuorigioco.di nuovo avanti e pericoloso ad inizio ripresa. Al 52? ancora Cambiaghi protagonista, calcia sul secondo palo, trova la deviazione di un avversario e la palla termina sul montante alla destra di Martinez. Al 78? Spence stacca di testa nell'area piccola e batte Caprile, ma alle spalle del portiere azzurro spunta Luperto che salva sulla linea. Nel finale di gara, all'89' grande occasione per ilcon Gudmundsson che al limite dell'area calcia a botta sicura ma è pronto Caprile a sventare. Al 92? ilresta in dieci per l'epulsione di De Winter ma ormai la gara è finita con il pari.