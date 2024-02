Emergenza a Castel Volturno | imprenditori in fuga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 3 febbraio 2024). “Moltihanno deciso di investire fuori daper una serie di problematiche mai risolte dalla vecchia politica del disastro.” A renderlo noto è Cesare Diana, leader di Progetto per, che ha evidenziato come la “mancanza di un piano regolatore, l’incertezza sui tempi e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni amministrative”, abbiano spinto diversi privati ad impiegare altrove i propri capitali. “La macchina amministrativa è decisamente inadeguata su più fronti, sia per gli uomini, basta pensare – precisa il professionistalano – che ci sono solo 4 vigili urbani per un territorio di 74 km quadrati, sia per competenze. Molto spesso per ottenere una risposta o un proprio diritto ...