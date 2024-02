Effetto Dall’Ara per l’Europa I tre punti mancano da dicembre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Chiuso il mercato, è tempo di tornare pensare al campo. Il mercato è stato proiettato per lo più al futuro, con l’arrivo di talenti come il diciannovenne Castro e del ventunenne Ilic. Segno che le ambizioni di campo passeranno per lo più da quel gruppo che ha reso realtà il sogno europeo. Ambizioni che passeranno dal prossimo mese e dall’. La gara con il Sassuolo inaugura un febbraio che vedrà i rossoblù impegnati in un ciclo di quattro gare casalinghe su 5 impegni: Sassuolo, a un punto dalla zona retrocessione, poi Lecce, Fiorentina nel turno infrasettimanale del 14 febbraio. Tre gare consecutive tra le mura amiche, poi la trasferta dell’Olimpico con la Lazio, prima dell’impegno con il Verona, nuovamente al, il 23. Buona parte della stagione passerà dai prossimi 20 giorni. Sfruttare ...