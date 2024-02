Eden Hazard torna a parlare | “Il Real Madrid è un club un po’ vanaglorioso | io non sono così”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024)vive ancora a, a quattro mesi dal suo addio al calcio, a sette invece dalla fine del suo contratto con il, ilche nel 2019 sborsò quasi 100 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. L’attaccante belga però deluse le aspettative e collezionò 73 presenze e appena 7 gol in quattro stagioni. Oggi in un’intervista a L’Equipe,della sua deludente avventura in Spagna: “Se è stata una scelta sbagliata? Ora è facile dirlo. Fin da piccolostato tifoso di Zidane. C’era Zidane, quindi amavo il. Il Bernabéu, la maglia bianca… ha un fascino che altri non hanno. Ilè speciale”, esordisce. “È ...