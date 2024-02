Ecuador nel caos | posticipato l’inizio del campionato di calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tramite un comunicato ufficiale, il presidente della LigaPro (la Serie A dell’) Miguel Ángel Loor, ha reso noto chedel– in programma il 16 febbraio – è slittato al 1° marzo. Una decisione inevitabile che è stata presa durante una riunione straordinaria, convocata proprio per fare chiarezza sulla data d’inizio della nuova stagione. Il paese sudamericano sta infatti vivendo un momento delicato, con il presidente Noboa che ha dichiarato lo stato d’emergenza in seguito all’ondata di violenza e rivolte dopo l’evasione dal carcere di un importante boss del narcotraffico. SportFace.